Wielrenner Nieve terug waar hij ooit begon

De Spaanse wielrenner Mikel Nieve rijdt volgend jaar bij de ploeg Caja Rural-Seguros. Daarmee keert de 37-jarige Bask terug bij de ploeg waarvoor hij als amateur uitkwam tot hij in 2008 zijn eerste profcontract tekende. Nieve reed dit jaar voor BikeExchange.

“Het zal speciaal zijn om de trui van Caja Rural-Seguros RGA weer te dragen, de ploeg waar ik leerde om wielrenner te zijn”, reageerde Nieve. “Het is goed om weer thuis te zijn. Ik wil mijn ervaring doorgeven aan mijn jonge teamgenoten en hen helpen in hun ontwikkeling.” Nieve kwam in zijn loopbaan ook uit voor Orbea, Euskaltel, Team Sky en Mitchelton-Scott.

Nieve reed 22 keer een grote ronde. Hij boekte ritzeges in de Giro (in 2011, 2016 en 2018), waarin hij in 2016 ook het bergklassement won. In 2010 had hij al een rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In 2014 volgde etappewinst in het Critérium du Dauphiné. In de Tour de France was zijn beste resultaat de twaalfde plaats in 2013.