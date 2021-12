Antetokounmpo bezorgt Bucks in slotseconden achtste zege op rij

Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks de achtste overwinning op rij in de NBA bezorgd. De Griek besliste het duel met Charlotte Hornets in de slotseconden met een fraaie actie. Bij een stand van 125-125 en nog 2 seconden op de klok scoorde Antetokounmpo met een lay-up: 127-125.

De 26-jarige Griek, die de Bucks afgelopen seizoen naar de titel in de NBA leidde, eindigde zo op een totaal van 40 punten. Antetokounmpo pakte ook nog 12 rebounds. Milwaukee Bucks is dankzij de reeks overwinningen opgeklommen naar de derde plaats in het oosten, met veertien overwinningen tegenover acht nederlagen. Brooklyn Nets leidt met 15-6.

Antetokounmpo gaf na afloop zijn schoenen aan een jongetje in het publiek, die op zijn 6e verjaardag de thuiswedstrijd van de Bucks bezocht en via een bordje vroeg om de grote schoenen van de Griek.

Luka Doncic leidde Dallas Mavericks met 28 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans: 139-107. Boston Celtics won met 88-87 van Philadelphia 76ers, vooral dankzij de uitblinkende Jayson Tatum. Hij maakte 26 punten, waarvan 11 in het laatste kwart, en pakte 16 rebounds.