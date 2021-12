Koele Verstappen denkt niet aan mogelijke crash met Hamilton

Formule 1-coureur Max Verstappen wil zich in de voorbereiding op de Grand Prix van Saudi-Arabië, zondag op het gloednieuwe stratencircuit in Djedda, zo weinig mogelijk laten afleiden. Op vragen over een aanstaande wereldtitel of over een eventuele aanrijding met zijn Britse rivaal Lewis Hamilton (Mercedes) gaat de kopman van Red Bull niet uitgebreid in. “Ik ben altijd vrij neutraal geweest”, verzekert hij. “Ik bereid me voor op komend weekeinde zoals ik het hele seizoen heb gedaan.”

Verstappen geeft nog wel aan dat hij en zijn team zeer gelukkig zijn met de huidige uitgangspositie. “We zijn ook zeer gemotiveerd”, betoogt de WK-leider. Praten over een mogelijke botsing met Hamilton vindt hij naar eigen zeggen niet interessant. “Daar denk ik niet over na.”

Verstappen en Hamilton zijn verwikkeld in een verbeten gevecht om de wereldtitel. De langdurige strijd leidde al twee keer tot een crash tussen de rivalen. In Silverstone ramde Hamilton Verstappen hard in de vangrails en in Monza reed de Limburger de Engelsman van de baan, waarbij de bolide van Verstappen zelfs bovenop de auto van Hamilton belandde.

In het wereldkampioenschap heeft Verstappen 8 punten voorsprong op Hamilton, met nog twee races te gaan. Als Verstappen zondag in Saudi-Arabië de race wint én de snelste ronde rijdt, goed voor 26 punten, is hij wereldkampioen als Hamilton niet verder komt dan de zesde plaats (8 punten). Wanneer de Brit buiten de punten eindigt, heeft Verstappen aan de tweede plek genoeg om de titel te pakken. De kans is echter groot dat de wereldtitelstrijd pas wordt beslist in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, op 12 december.

Op de gebruikelijke persdag in de aanloop naar de Grand Prix is ook Hamilton (36) de rust zelve. “Ik ben meer ontspannen dan ooit in het duel met Max Verstappen”, laat de zevenvoudige wereldkampioen weten. “We bevinden ons met Mercedes weliswaar op onbekend terrein, omdat nog nooit een team of een coureur acht wereldtitels heeft gewonnen. Dus dat is nieuw en best wel fris. Maar ik zit er al zolang in. Daarom ben ik ook zo relaxed. Dit gevecht om de wereldtitel is echter wel anders, omdat de twee teams extreem dicht bij elkaar zitten.”

Hamilton wil desgevraagd nog wel een beetje speculeren over een mogelijke achtste WK-triomf. “Dat zou voor mij zeker de wereldtitel zijn met de meeste waarde. Omdat ik hem dan heb gewonnen in de langste en zwaarste strijd die de Formule 1 in lange tijd heeft gezien.”