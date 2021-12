Sportkoepel NOC*NSF en KNVB wachten stemming sporttijden af

Sportkoepel NOC*NSF en voetbalbond KNVB hebben de hoop op verruiming van de tijden om te kunnen sporten nog niet helemaal opgegeven. Tijdens het debat van woensdag in de Tweede Kamer over de nieuwste coronamaatregelen, zoals het stilleggen van de amateursport tussen 17.00 en 05.00 uur, zijn meerdere moties ingediend waarin gepleit wordt voor een ruimere openstelling. “We wachten de stemmingen nu met grote belangstelling af”, zegt een woordvoerder van NOC*NSF. De KNVB laat ook weten de stemmingen af te wachten.

“Er is in de Tweede Kamer lang over het belang van regelmatig sporten gesproken”, aldus NOC*NSF. “Bijna alle partijen waren op zoek naar ruimte om er voor te zorgen dat vooral de jeugd dagelijks zou kunnen blijven sporten. Dat is nu met de avondsluiting vanaf 17.00 uur uur vrijwel onmogelijk. Het is voor de vitaliteit, de weerbaarheid en het sociale welzijn van ons allen van het grootste belang dat dagelijks sporten na 17.00 uur zo snel mogelijk weer kan.”

Een groot deel van de Tweede Kamer pleit daar ook voor. Het kabinet wil er echter niet aan. “Dat betekent dat er veel contacten en verplaatsingen zijn, ook van ouders die hun kind komen brengen en halen. Dat moeten we nu niet hebben, het is erg onverstandig, omdat we in een ernstige crisis zitten”, zei demissionair premier Mark Rutte tijdens het debat.