Basketballer LeBron James na serie coronatesten weer terug in NBA

Basketballer LeBron James mag na een positieve coronatest in het begin van de week weer spelen in de NBA. De superster van Los Angeles Lakers testte maandag positief, maar daarna leverden twee aanvullende tests steeds een negatieve uitslag op. In lijn met de coronaregels in de Amerikaanse competitie mag James daarom per direct weer trainen en spelen.

Zonder de 36-jarige James, viervoudig kampioen in de NBA, won LA Lakers dinsdag van Sacramento Kings (117-92). Vrijdagavond neemt de kampioen van vorig jaar het op tegen stadgenoot Los Angeles Clippers, mét James weer in de gelederen.

De Amerikaan miste onlangs vanwege een schorsing al een wedstrijd. James moest tegen New York Knicks voor straf aan de kant blijven, vanwege zijn aanvaring met Isaiah Stewart van Detroit Pistons. Hij had Stewart al dan niet bewust in het gezicht geslagen en kreeg voor het eerst in zijn NBA-carrière een schorsing.