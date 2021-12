Chinese schaatser Gao razendsnel in B-divisie in Salt Lake City

Schaatser Tingyu Gao heeft bij de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City de B-divisie in de 500 meter gewonnen in een snelle tijd van 33,96 seconden. De Chinees had de eerste wereldbekerwedstrijd over 500 meter in Polen gewonnen in 34,26.

Gao had in het voorseizoen al indruk gemaakt door op de baan in het Chinese Urumqi 33,83 te schaatsen, maar net boven het wereldrecord van 33,61 van Pavel Koelisjnikov. In Polen onder langzamere omstandigheden bleek de Chinees ook snel en goed voor de winst. Omdat hij de tweede wereldbekerwedstrijd in Noorwegen had overgeslagen, startte Gao in Salt Lake City in de B-divisie. Daar kwam hij na een opening van 9,5 en een rondje van 24,4 tot 33,96. Daarmee was hij bijna een halve seconde sneller dan de Japanner Takuya Morimoto (34,42).

Tijmen Snel reed met een persoonlijk record van 34,93 de achttiende tijd. Dai Dai N’tab, Kai Verbij, Hein Otterspeer en Merijn Scheperkamp starten later in de A-divisie.