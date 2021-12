Djokovic kan Servië niet redden in Daviscup

Zelfs Novak Djokovic heeft Servië niet kunnen redden in de halve finale van de Daviscup. Kroatië was daarin te sterk, 2-1. De nummer 1 van de wereld verloor met Filip Krajinovic in het beslissende dubbelspel van het Kroatische topduo Mate Pavic/Nikola Mektic. Die wonnen met 7-5 6-1.

Kroatië was op voorsprong gekomen door een verrassende overwinning van Borna Gojo op Dusan Lajovic, 4-6 6-3 6-2. Djokovic trok de stand vervolgens gelijk, door Marin Cilic te verslaan, 6-4 6-2.

Kroatië, winnaar van het toernooi in 2005 en 2018, speelt in de finale tegen Rusland of Duitsland.