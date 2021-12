Duijndam valt weg bij handbalsters, Malestein sluit zaterdag aan

De Nederlandse handbalsters moeten het op het WK stellen zonder Rinka Duijndam. De 24-jarige keepster is vanwege persoonlijke redenen teruggereisd naar Nederland. Door het wegvallen van Duijndam zijn Tess Wester en Yara ten Holte de enige twee keepsters in de WK-selectie.

Oranje begint de jacht op de wereldtitel vrijdagavond tegen Puerto Rico. Bondscoach Monique Tijsterman heeft een selectie van zestien speelsters bekendgemaakt en daarin ontbreekt Angela Malestein. De hoekspeelster is herstellende na een coronabesmetting. Ze heeft inmiddels wel toestemming gekregen naar Spanje af te reizen en sluit zaterdagochtend aan bij de selectie.

Zondag neemt Oranje het op tegen Oezbekistan en dinsdag is Zweden de tegenstander.

Nederland is de regerend wereldkampioen. De handbalsters versloegen twee jaar geleden Spanje in de WK-finale in Japan.