Formule 1-teams rijden in Djedda met Frank Williams op hun auto’s

De Formule 1-teams rijden dit weekeinde in Saudi-Arabië met de naam van Sir Frank Williams op hun auto’s. De Brit, oprichter van de renstal Williams, overleed vorige week op 79-jarige leeftijd. Als eerbetoon aan Williams prijkt zijn naam op de bolides van diverse teams.

Onder meer Ferrari, Alfa Romeo en natuurlijk Williams deelden daar via de sociale media al foto’s van. De monteurs van de Williams-renstal dragen rouwbanden. In hun pitbox is een herdenkingsplek voor de oprichter van het team ingericht, waarin een condoleanceregister ligt. “Deze is voor Frank”, schrijft Williams voorafgaand aan de eerste vrije training op het nieuwe circuit van Djedda.

“Het wordt een emotioneel weekeinde voor het hele team”, aldus Williams-coureur George Russell. “We kijken er naar uit om zo goed en snel mogelijk te racen, ter ere van Frank. Dat zou hij zo willen. We gaan het zo goed mogelijk proberen te doen voor Frank en de Williams-familie.”