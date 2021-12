Onderzoek paardensportbond: grensoverschrijdend gedrag valt mee

Een op de drie mensen die actief zijn in de Nederlandse paardensport heeft wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. De hippische federatie KNHS concludeert na onderzoek dat het percentage daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF bleek twee jaar geleden dat bijna 72 procent van de mensen in de leeftijd van 18 tot en met 50 jaar in hun jeugd minimaal eenmaal grensoverschrijdend gedrag in de sport heeft meegemaakt.

De KNHS deed met hulp van het Centrum Veilige Sport Nederland onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de paardensport tussen 2010 en 2020. Bijna 1300 mensen vulden de onlinevragenlijst in.

Van de respondenten gaf 35 procent aan wel eens te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. In de meeste gevallen ging het om emotioneel grensoverschrijdend gedrag, zoals roddelen, beledigen en vernedering. Van de deelnemers aan het onderzoek gaf 6,6 procent aan seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren. Het gaat dan met name over seksueel getinte grappen, ongewenste aanrakingen, seksuele opmerkingen en iemand die te dichtbij kwam staan. In twee gevallen werd aangifte gedaan bij de politie.

De KNHS start volgend jaar samen met het Centrum Veilige Sport Nederland een campagne om een ‘veilig sportklimaat’ te stimuleren. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen daarin worden als handvatten gebruikt voor zowel sportaanbieders als sporters. De bond wil samen met haar partners, verenigd in de Sectorraad Paarden, grensoverschrijdend gedrag in de sport tegengaan.

Na de onthullingen vorig jaar over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport besloten heel wat bonden binnen hun sport onderzoek te doen. Het resulteerde bij triatlonbond NTB vorige maand in het vertrek van het volledige bestuur en ook van technisch directeur Adrie Berk en hoofdcoach Louis Delahaije. Een onderzoeksbureau was tot de conclusie gekomen dat binnen het topsportprogramma van de NTB onvoldoende sociale veiligheid bestaat. In het rapport werd gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag.

Zwembond KNZB heeft ook een preventief onderzoek lopen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in de sport.