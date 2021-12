PEC Zwolle geeft voorsprong weg bij FC Groningen

PEC Zwolle heeft opnieuw niet kunnen winnen onder leiding van de nieuwe trainer Dick Schreuder. De in degradatiegevaar verkerende formatie speelde gelijk in de uitwedstrijd bij FC Groningen, 1-1. Pas in de 75e minuut gaven de Zwollenaren hun voorsprong uit handen.

Het was wel het tweede opeenvolgende gelijkspel van PEC, na de 0-0 tegen RKC Waalwijk. De club won tot nu toe eenmaal in de Eredivisie, thuis van Heracles Almelo. Schreuder was begonnen met een nederlaag tegen Feyenoord.

Mees de Wit zette PEC Zwolle op voorsprong. Hij deed dat na iets minder dan een kwartier, met een fraai schot van afstand. Vlak voor rust had de nummer laatst van de Eredivisie verder uit kunnen lopen. Gervane Kastaneer kon van dichtbij inkoppen, maar zag doelman Peter Leeuwenburgh redden.

Een kwartier voor het einde werd het gelijk. Thomas van den Belt werkte, zwaar gehinderd, de bal na een hoekschop achter zijn eigen doelman.

FC Groningen staat voorlopig op de twaalfde plaats.