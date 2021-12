Schaatsbondscoach Coopmans blijft nacht in ziekenhuis

Bondscoach Jan Coopmans van de Nederlandse schaatsploeg heeft uit voorzorg de nacht doorgebracht in het ziekenhuis van Salt Lake City. Coopmans (64) kwam donderdag tijdens de training voor de wereldbekerwedstrijden op de Olympic Oval in Utah hard ten val. Hij heeft volgens een woordvoerder van de Nederlandse schaatsbond KNSB vermoedelijk een forse hersenschudding opgelopen.

Coopmans werd aan de zijkant van de baan van achteren aangereden door een gevallen Poolse schaatsster die over het ijs gleed. Hij klapte met zijn achterhoofd op de ijsvloer. “Dit was een serieuze klap”, zei technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. Coopmans werd naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en bracht daar ter observatie ook de nacht van donderdag op vrijdag door. Volgens de KNSB is de exacte diagnose nog niet bekend.

Als bondscoach is Coopmans verantwoordelijk voor de teamonderdelen, waaronder de ploegachtervolging, de massastart en de teamsprint. In Salt Lake City staan zaterdag en zondag de massastart en ploegachtervolging voor zowel mannen als vrouwen op het programma. Volgende week is in Calgary de vierde en laatste reguliere wereldbeker van dit seizoen.