Schaatsers blijven op 500 meter ver van podium

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijd op de 500 meter in Salt Lake City niet in de buurt van het podium gekomen. Hein Otterspeer was de beste Nederlander op de zevende plaats. Met een persoonlijk record van 34,36 seconden zat hij echter nog ver van winnaar Yamato Matsui uit Japan, die won in 34,04.

Nederlands kampioen Kai Verbij kwam tot 34,47, net als ploeggenoot Dai Dai N’tab, die in duizendsten van een seconde net iets langzamer was. Ze eindigden als elfde en twaalfde en waren iets sneller dan Merijn Scheperkamp die zijn eigen toptijd verbeterde naar 34,48. De 21-jarige schaatser had twee weken geleden zijn persoonlijke record nog verbeterd naar 34,75, maar dook daar nu fors onder en werd dertiende.

De beste tijd van de dag schaatste de Chinees Tingyu Gao. Die kwam eerder in de B-divisie tot 33,96 seconden. Wereldrecordhouder Pavel Koelisjnikov, die dit seizoen nog zoekende is naar zijn topvorm, kwam tot 34,76, slechts de negentiende tijd in de A-divisie. Daarmee bleef hij meer dan een seconde boven zijn eigen wereldrecord van 33,61 dat hij op dezelfde baan reed.

Otterspeer was tevreden met zijn persoonlijk record. “Dat record stond ook al even. Ik kan nog met de beste meedoen en ik ben blij met mijn beste 500 meter van het seizoen”, zei de 33-jarige schaatser bij de NOS. “Dit is een opsteker voor de tweede 500 meter en 1000 meter van zondag.”

De schaatser van Reggeborgh gaf aan dat hij zijn beste 500 meter ook nog een beetje op safe had gereden. “Het ijs neemt en het ijs geeft. Een foutje en je ligt”, zei Otterspeer. “Je moet hier je schaatsen volgen en niet meer willen dan dat.” Daarom had hij niet alle risico genomen in de laatste bocht. “En dat kost tijd.”