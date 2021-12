Schaker Magnus Carlsen heeft de zesde partij in de WK-tweekamp gewonnen van zijn Russische opponent Ian Nepomniatsjtsji. Het was voor het eerst in de ontmoeting dat een partij niet in remise eindigde. De Noorse titelverdediger leidt nu met 3,5 – 2,5.

Nepomniatsjtsji is de winnaar van het Kandidatentoernooi, waar hij de Nederlander Anish Giri voorbleef. Er worden veertien wedstrijden gespeeld bij de WK-tweekamp. Bij een gelijke stand volgt er een tiebreak.