Skeletonster Bos neemt de leiding in wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos heeft de leiding genomen in het wereldbekerklassement. Na twee keer zilver vorige maand in Innsbruck moest de 28-jarige Edese in Altenberg genoegen nemen met de zesde plaats. Toch nam Bos de eerste plaats in het klassement over van de Russin Elena Nikitina, die op de Duitse baan niet verder kwam dan plek elf.

De Duitse Tina Hermann zegevierde in eigen land. De viervoudig wereldkampioene, die begin dit jaar in Altenberg haar wereldtitel prolongeerde, was over twee runs de snelste met 1.55,36. Bos moest bijna een halve seconde toegeven. Na de eerste run stond de Gelderse op de vierde plaats.

Bos, al vrijwel zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Beijing, nam de leiding in het klassement na drie wedstrijden met 596 punten. De 21-jarige Russin Alina Tararitsjenkova, die tweede werd in Altenberg, staat tweede in de wereld met 2 punten minder. Nikitina zakte naar de derde plaats met 586 punten. De 29-jarige Russin had in Innsbruck beide wedstrijden gewonnen. Volgende week is in Winterberg de vierde wereldbeker van het seizoen.