Tweevoudig olympisch kampioene Humphries mag voor VS naar Spelen

Kaillie Humphries veroverde twee olympische titels in de bobslee voor Canada, maar begin volgend jaar doet ze onder Amerikaanse vlag mee aan de Winterspelen in Beijing. De 36-jarige Humphries is nu officieel staatsburger in de Verenigde Staten geworden. De bobsleester komt sinds 2019 op internationale toernooien al uit voor ‘Team USA’, maar om ook op de Spelen voor de Amerikanen uit te komen moest ze officieel genaturaliseerd worden.

De geboren Canadese, afkomstig uit Calgary, is getrouwd met een Amerikaan en woont sinds 2016 in de VS. Humphries vertrok in 2019 bij de Canadese bond, nadat ze een aanklacht had ingediend tegen haar voormalige coach vanwege verbaal en emotioneel misbruik. Sindsdien komt ze voor de VS uit.

“Het maakt me emotioneler dan ik had verwacht”, zei Humphries na de plechtigheid, met een Amerikaanse vlag om haar schouders. “Ik geloofde in mijn aanvraag en ik wist dat ik aan alle eisen voldoe, maar toch weet je het nooit zeker. Het was een lange reis en het voelt geweldig om nu de pot met goud aan het einde van de regenboog te hebben gevonden.”

Humphries won op de Spelen van 2010 en 2014 goud in de tweemansbob. Bij Pyeongchang 2018 pakte ze brons. Humphries, die ook vier wereldtitels in de tweemansbob veroverde, droeg de Canadese vlag bij de sluitingsceremonie van de Spelen van 2014 in Sotsji. Ze werd begin dit jaar de eerste wereldkampioene in de monobob, het onderdeel dat in Beijing voor het eerst deel uitmaakt van het olympische programma.