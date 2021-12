Verstappen begint in Djedda aan mogelijk beslissend raceweekeinde

Max Verstappen begint aan het weekeinde waarin hij mogelijk wereldkampioen in de Formule 1 kan worden. Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het nieuwe circuit van Djedda in Saudi-Arabië op het programma. Verstappen heeft in het WK-klassement nog 8 punten voorsprong op de Britse titelverdediger Lewis Hamilton, die de laatste twee grands prix won.

De Formule 1 is voor het eerst neergestreken in Saudi-Arabië. In de voorlaatste race van het seizoen kan de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton beslist worden. De Nederlander moet dan in ieder geval bij de eerste twee eindigen en hopen dat zijn Britse rivaal aanzienlijk minder presteert. Verstappen is wereldkampioen als hij na de race in Saudi-Arabië minimaal 26 punten voorsprong heeft. De verwachting is dat de strijd om het kampioenschap volgende week pas wordt beslist in de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Om 14.30 uur begint de eerste training op het stratencircuit van ruim 6 kilometer, met 27 bochten, in Djedda. Om 18.00 uur volgt de tweede training. Zaterdag staat na de derde vrije training de kwalificatie op het programma voor de race van zondag. Dan springen om 18.30 uur de lichten op groen.