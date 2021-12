Verstappen komt in tweede training tot vierde tijd

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training van de Grote Prijs van Saudi-Arabië de vierde tijd neergezet. Evenals in de eerste sessie was Lewis Hamilton de snelste (1.29,081), voor zijn ploeggenoot bij Mercedes Valtteri Bottas en Pierre Gasly. Verstappen leverde 0,195 in ten opzichte van Hamilton.

Toch hield de Nederlander een goed gevoel over aan zijn eerste dag op het circuit in Saudi-Arabië. “Ik heb echt genoten van het opwindende circuit van Djedda”, zei hij tegen Verstappen.nl. “We zijn goed aan het weekend begonnen, maar er valt nog genoeg te leren.”

Op het Jeddah Corniche Circuit knalde Charles Leclerc hard tegen de boarding en bracht daarmee zijn Ferrari grote schade toe. Wel stapte de Monegask zonder verwondingen uit de auto. Dat werd later na een medische check bevestigd. Door het incident werd de tweede training, die werd verreden onder kunstlicht, enkele minuten eerder stilgelegd dan de bedoeling was.

In de eerste training was Verstappen nog goed voor de tweede tijd, weliswaar ook achter de regerend wereldkampioen uit Groot-Brittannië.

Verstappen verdedigt in Djedda een voorsprong van 8 punten op Hamilton. De Nederlander zou zondag de wereldtitel kunnen veroveren. De wedstrijd is de voorlaatste in de titelstrijd. Zaterdag wordt de kwalificatie verreden.

De Grote Prijs van Saudi-Arabië is nieuw op de racekalender.