Volendam geeft punten weg bij Helmond Sport

Volendam heeft verrassend punten weggegeven tegen Helmond Sport. De ontmoeting in Brabant eindigde gelijk, 1-1. De formatie van trainer Wim Jonk blijft wel koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior kan wel tot op een punt naderen, als het maandag wint bij Jong AZ.

Halverwege was het al 1-1. Helmond Sport kwam op voorsprong door een doelpunt van Arno Van Keilegom. Enkele minuten later werd het gelijk dankzij Martijn Kaars. Topschutter Robert Mühren was deze keer de aangever.

NAC haalde uit bij FC Den Bosch, 0-5. Ralf Seuntjens, Kaj de Rooij, Boris van Schuppen, Thom Haye en Pjotr Kestens maakten de doelpunten.