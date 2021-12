Voormalig baas internationale atletiekfederatie Diack overleden

Lamine Diack, de voormalig baas van de internationale atletiekfederatie, is op 88-jarige leeftijd overleden. De Senegalees stond van 1999 tot 2015 aan het hoofd van de IAAF, tegenwoordig World Athletics genaamd.

Diack kreeg in september vorig jaar een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, opgelegd. De voormalige voorzitter van de mondiale atletiekbond en oud-lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had zich volgens een rechter in Parijs schuldig gemaakt aan corruptie. Als IOC-lid zou hij geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020.

Daarnaast zou Diack onder meer voor bijna 3,5 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Als tegenprestatie zorgde hij ervoor dat positieve resultaten van atleten bij dopingcontroles werden verdoezeld of vertraagd, waardoor de betrapte sporters alsnog konden deelnemen aan grote toernooien. Het zou hierbij vooral om Russische atleten zijn gegaan, in een periode tussen 2011 en 2013.

Diack, zelf een voormalig atleet, werd bij de internationale atletiekfederatie in 2015 opgevolgd door de Brit Sebastian Coe.