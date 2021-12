Basketballers Warriors thuis wel te sterk voor Suns

Waar de basketballers van Phoenix Suns dinsdag thuis Golden State Warriors nog hadden verslagen, zag de ploeg drie dagen later in San Francisco een reeks van achttien overwinningen eindigen. De Warriors, nu weer koploper in de Western Conference van de Amerikaanse competitie NBA, wonnen voor de elfde keer op rij een thuiswedstrijd. Zoals al die voorgaande duels gebeurde dat met een verschil van ten minste 10 punten: 118-96.

De Suns hadden voor het laatst op 27 oktober een duel verloren en namen eerder in de week de koppositie van de Warriors over. Maar mede dankzij 23 punten van Stephen Curry, met daarbij zes driepunters, werd het ditmaal een duidelijke overwinning voor de ploeg uit San Francisco, die op 19 overwinningen tegen drie nederlagen uitkwam. Phoenix, dat opnieuw aantrad zonder de geblesseerde topschutter Devin Booker, won net zo vaak maar heeft één nederlaag meer. Deandre Ayton was nu de speler van Phoenix met de meeste punten achter zijn naam: 23.