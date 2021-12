Djokovic denkt nog over deelname Australian Open

Tennisser Novak Djokovic wil nog steeds niet zeggen of hij in januari deelneemt aan de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld zei, nadat hij met zijn land was uitgeschakeld in de Davis Cup, vooral “heel moe” te zijn. “Jullie zullen zeer binnenkort weten of ik zal spelen in Melbourne”, zei hij.

De organisatoren van de Australian Open (17-30 januari) maakten eerder bekend dat vaccinatie verplicht is voor deelname aan het toernooi. Djokovic toonde zich eerder niet enthousiast over vaccineren. Of hij al dan niet een prik heeft gehaald, noemde hij een privézaak. “Ik ga de komende dagen goed herstellen en het tennis even proberen te vergeten”, zei de Serviër. “Ik ben heel vermoeid. Het seizoen eindigt vandaag voor mij. Ik begrijp dat jullie antwoorden willen, maar jullie gaan zien wat de toekomst brengt.”

Djokovic (34) is de titelverdediger in Melbourne. Bij toernooiwinst wordt hij de eerste tennisser met meer dan twintig grandslamtitels achter zijn naam. Hij staat nu nog op gelijke hoogte met de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal.