Hamilton vrijuit in Djedda voor negeren gele vlaggen

Formule 1-coureur Lewis Hamilton wordt niet bestraft voor het negeren van gele waarschuwingsvlaggen tijden de derde vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De stewards op het circuit van Djedda spraken de zevenvoudig wereldkampioen vrij voor dit vergrijp.

De coureur van Mercedes moest na de training tekst en uitleg geven bij de raceleiding. Daar kreeg hij te horen dat de dubbele gele vlag per abuis minder dan een seconde te zien was geweest op het lichtpaneel voor de marshals. Hamilton zelf had niets fout gedaan, hij was op geen enkele wijze gewaarschuwd.

Voor het negeren van een dubbele gele vlag kreeg Max Verstappen twee weken geleden na de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Qatar een gridstraf. De Nederlander verminderde zijn snelheid niet zoals voorgeschreven in een gevaarlijke situatie. Hij moest vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling voor de race.

Hamilton moest zich ook verantwoorden voor het hinderen van Nikita Mazepin (Haas F1) tijdens de derde vrije training. De Brit ging niet opzij voor de Rus die aan een snelle ronde bezig was. Mazepin kon een botsing maar net voorkomen. De stewards oordeelden dat Mercedes in de interne communicatie Hamilton niet goed had geïnformeerd en gaf de renstal een boete van 25.000 euro.