Hamilton wil naam omstreden sponsor weg van Mercedes-bolide

Lewis Hamilton wil dat de naam van een nieuwe sponsor op Formule 1-bolide van Mercedes wordt verwijderd. Het gaat om het isolatiebedrijf Kingspan, dat in opspraak is vanwege de brand in de Grenfell Tower in 2017 in Londen. Bij die brand kwamen 72 mensen om het leven. Een onderzoek naar de oorzaak is nog gaande.

“Ik heb helemaal niets te maken met deze deal en ik weet dat teambaas Toto Wolff het aan het uitzoeken is. Het was nieuws voor mijn toen ik deze week hoorde van deze sponsorovereenkomst”, zei de zevenvoudig wereldkampioen na de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Saudi- ArabiĆ«, waarin hij poleposition veroverde. “Helaas wordt mijn naam met dit bedrijf geassocieerd omdat het op mijn auto staat, maar of dat zo blijft valt te bezien.”

De dodelijke brand in de Grenfell Tower werd deels veroorzaakt doordat brandbaar materiaal was gebruikt in de bedekking van het pand. Mercedes maakte deze week de sponsordeal bekend met het bedrijf, van wie materiaal was verwerkt in de gevelbedekking. Dat de deal op zijn minst omstreden is, bewees ook de oproep van de Britse minister van Volkshuisvesting Michael Grove aan Mercedes om de deal te beƫindigen.