Schaatser Krol derde in Salt Lake City op 1500 meter

Schaatser Thomas Krol heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City op de 1500 meter genoegen moeten nemen met brons. Met 1.41,89 moest de regerend wereldkampioen zijn meerdere erkennen in Joey Mantia, die won in 1.41,15. De Amerikaan klopte in zijn rit de Chinees Zhongyan Ning, die met 1.41,38 tweede werd.

Wesley Dijs zette in de eerste rit een toptijd neer met een nieuw persoonlijk record van 1.42,38. Daarmee werd de 26-jarige schaatser verrassend vierde.

Olympisch kampioen Kjeld Nuis nam het in de slotrit op tegen Min Seok Kim, die eerder de beste was in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De 32-jarige schaatser van Reggeborgh werd na een zware laatste ronde op de meet geklopt door de Zuid-Koreaan. Met 1.43,04 werd hij slechts elfde.