Schaatser Roest krijgt hoop van goede race in Salt Lake City

Patrick Roest zat op de wereldbekerwedstrijd op de 5000 meter in Salt Lake City nog ver van het nieuwe wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel (6.01,56 minuten), maar toch zag de schaatser van Jumbo-Visma lichtpuntjes over zijn eigen vorm. Met 6.04,41 eindigde hij als tweede en bleef hij niet ver van zijn eigen toptijd.

“Ik ben blij waar ik nu sta, maar ik baal ook dat het gat met Van der Poel nog groter is dan je hoopt”, gaf de schaatser uit Lekkerkerk toe bij de NOS. Twee weken geleden moest Roest 36 seconden toegeven op de Zweed op de 10 kilometer in Stavanger en dat deed hem flink twijfelen. Met een zware trainingsweek hoopte hij iets van het goede gevoel te hebben hervonden. “Ik heb het gat kleiner gemaakt en dat geeft hoop voor het einde van het seizoen en de echt belangrijke wedstrijden. Het is niet onmogelijk om dichterbij te komen en hem misschien wel te verslaan.”

Zijn eigen race op de Utah Olympic Oval was vlak met zelfs een kleine versnelling naar het einde toe. “Ik mag hier tevreden mee zijn en kan er op voortbouwen”, vond Roest. “Ik moet zelf frisser worden en betere tijden rijden. Dat brengt me vanzelf dichter bij Van der Poel”, sprak hij over zijn grote concurrent. “Het gat is nog echt groot maar als je zag hoe groot dat was in Polen, heb ik een mooie stap gemaakt.”