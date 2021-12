Schaatser Van der Poel wint 5000 meter in wereldrecord, 6.01,56

Schaatser Nils van der Poel heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City het wereldrecord op de 5000 meter verbeterd. De Zweed dook met 6.01,56 nipt onder de oude toptijd van Ted-Jan Bloemen uit Canada van 6.01,86.

Patrick Roest reed met 6.04,41 de tweede tijd. De schaatser van Jumbo-Visma bleef met een vlakke race maar net boven zijn eigen persoonlijke record van 6.03,70 en reed zijn tweede tijd ooit op de 5000 meter. Jorrit Bergsma kwam in de rit tegen Roest op enige afstand tot 6.09.94. Daarmee werd hij zesde.

Van der Poel zag zijn tegenstander Alexander Roemjantsev hard vertrekken, maar nam na twee ronden toch het initiatief. Met allemaal rondjes laag in de 28 seconden dook hij onder het schema van de tijd die Bloemen in 2017 neerzette. Pas in de laatste rondjes gaf de Zweed iets toe op het schema van het wereldrecord, maar op de streep had hij nog 0,3 seconde over.

Bloemen kwam in de slotrit tegen de Italiaan Davide Ghiotto niet in de buurt van de toptijd van Van der Poel en liet het lopen. Ghiotto werd met 6.07,27 derde.

Van der Poel noemde het zelf een race die niet helemaal in balans was. Hij startte langzaam en ook zijn eerste ronde had nog niet de juiste snelheid. “Dat probeerde ik met de tweede ronde te compenseren en daar moest ik weer van herstellen”, zei hij de NOS. “We wisten niet wat we konden verwachten en zijn er maar voor gegaan en zagen wel tot waar het zou leiden.”

Kars Jansman reed in de eerste rit naar een persoonlijk record van 6.15,56. De 26-jarige schaatser werd daarmee tiende. Marwin Talsma was met 6.15,84 een fractie langzamer en eindigde als twaalfde.