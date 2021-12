Schaatsster Leerdam grijpt net naast zege op 1000 meter

Schaatsster Jutta Leerdam is bij de wereldbeker in Salt Lake City als tweede geëindigd op de 1000 meter. De 22-jarige Zuid-Hollandse van Worldstream moest met 1.12,25 alleen de Japanse Miho Takagi voor zich dulden. Die was de beste in 1.11,83.

Leerdam was gebrand op sportieve revanche na haar mislukte 500 meter eerder op de dag. In de rit tegen landgenote Femke Kok reageerde ze niet goed op de start en was meteen kansloos. Op de 1000 meter opende ze fel en nam na een rondje afstand van haar tegenstander Brittany Bowe. Met 1.12,25 was ze langzamer dan haar nationale record van 1.11,84. Ze bleef de Amerikaanse voor die met 1.12,60 als derde eindigde.

Kok kwam tot 1.12,87 en reed daarmee de vijfde tijd. Ze dook ruim onder haar eigen toptijd van 1.14,17. Ireen Wüst kwam tot 1.13,39 en werd daarmee negende. Lotte van Beek kwam tot 1.13,93, goed voor de veertiende plaats.

Leerdam moest haar mislukte race van eerder op de dag even vergeten om zich te kunnen focussen op de 1000 meter. “Ik ben blij dat ik lekker schaatste. Ik wil altijd keihard beginnen en zie wel waar het eindigt. Het laatste rondje ging eigenlijk ook best goed, maar kon nog beter”, zei ze bij de NOS. “Ik ben best bij met de zilveren plek, voor nu is het genoeg.”

Wat er precies misging in de race eerder, daar kon Leerdam ook geen echte verklaring voor geven. “Ik bewoog en kon niet meer terug. Ik moest omhoog komen en toen schoot de starter af. Ik kon er vrij weinig meer van maken.” Leerdam stond echter rechtop, waar tegenstandster Kok al ver vertrokken was. Voor de resterende punten in het klassement reed ze de rit maar uit en werd laatste.