Spelen in gevaar voor Noorse skivedette Jansrud door knieletsel

De Noorse skivedette Kjetil Jansrud mist mogelijk de Olympische Spelen in Beijing. Hij heeft ernstig knieletsel opgelopen bij een crash vrijdag tijdens de super-G om de wereldbeker in Beaver Creek. De 36-jarige Jansrud veroverde in 2014 op de Spelen van Sotsji goud op deze discipline.

Teamarts Marc Strauss van de Noorse skibond meldde zaterdag dat Jansrud schade heeft aan onder meer zijn kruisband, maar kon nog niet zeggen of een operatie nodig is en hoe lang de skiër uitgeschakeld is.

Jansrud wist vrijdag na zijn val wel op eigen kracht naar beneden te skiën, maar hij hield wel zijn knie stevig vast. De Spelen in Beijing beginnen op 4 februari. Jansrud heeft aan vier Spelen meegedaan en won in totaal vijf medailles. Hij was in 2019 wereldkampioen op de afdaling.