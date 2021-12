Tennissers Rusland naar finale Davis Cup

De Russische tennissers hebben de finale van de Davis Cup bereikt. Door twee zeges in het enkelspel op Duitsland verzekerde het team zich van een confrontatie met Kroatië in de finale op zondag in Madrid.

Rusland stelde in de eerste partij in de halve finale tegen Duitsland Andrej Roeblev op, de nummer 5 van de wereld. Roeblev rolde Dominik Köpfer op in twee sets: 6-4 6-0.

In het tweede enkelspel kwam Daniil Medvedev in actie voor het Russische team. De nummer 2 van de wereld rekende in twee sets af met Jan-Lennard Struff: 6-4 6-4.

Rusland wist de landenstrijd in het mannentennis twee keer te winnen, in 2002 en 2006.