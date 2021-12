Verstappen ramt muur en verspeelt poleposition in Djedda

Max Verstappen heeft een zekere poleposition in de Grote Prijs van Saudi-Arabië verspeeld. De coureur van Red Bull was bezig aan de snelste ronde van allemaal in de kwalificatierace op het circuit van Djedda, maar ramde zijn bolide tegen het einde van zijn superronde tegen de muur langs de baan en viel stil. De leider in het WK zal in de race van zondag vanaf plek drie vertrekken.

Titelrivaal Lewis Hamilton van Mercedes profiteerde en veroverde de pole in een tijd van 1.17,511. De Brit start zondag vanaf de eerste startplek voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die de tweede tijd reed. Het is pole nummer 103 in de Formule 1-carrière van de 36-jarige Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen begon de derde en laatste kwalificatiesessie met een slippertje, waardoor zijn eerste poging om de snelste ronde te rijden mislukte. Hij zette kort daarna toch de beste tijd neer, maar Verstappen dook er in zijn eerste serieuze ronde meteen onder.

Hamilton herpakte zich en ging in zijn laatste poging weer harder. Verstappen leek vervolgens zijn ultieme poging af te ronden met verreweg de beste tijd van allemaal. De lampjes in de sectoren lichtten paars op, ten teken dat hij rapper was dan Hamilton. Ruim twee tienden zou het verschil zijn. Maar Verstappen maakte een zeldzaam foutje bij het uitkomen van de laatste bocht. Hij reed zijn bolide tegen de muur en moest zijn ronde afbreken. De Limburger zette zijn beschadigde Red Bull stil, stapte uit de cockpit en wandelde gedesillusioneerd naar de pitstraat.

De tijd die Verstappen eerder in de laatste kwalificatiesessie zette, 1.27,653, bleek uiteindelijk de derde. Bottas was ook nog iets sneller: 1.27,622.

“Dit voelt verschrikkelijk”, mopperde de Nederlander tijdens het interview in de pits. “Ik was bezig aan een hele goede ronde en ik wist dat de snelheid er was, maar ik blokkeerde. Ik weet niet goed wat er gebeurde. Het is natuurlijk teleurstellend om vanaf plek drie te moeten starten, zeker als je weet aan wat voor ronde ik bezig was. De auto is snel, dat is duidelijk. Laten we zien wat ik in de race kan doen.”

Verstappen heeft in de titelstrijd 8 punten voorsprong op Hamilton. De race in Djedda is de voorlaatste van het seizoen.