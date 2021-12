Verstappen sneller dan Hamilton in derde training Saudi-Arabië

Max Verstappen zal met enig vertrouwen later zaterdag de kwalificatie voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië aanvangen. De kampioenschapsleider in de Formule 1 was in de derde en laatste vrije training de snelste op het nieuwe stratencircuit van Djedda. Op zachte banden noteerde hij in zijn Red Bull 1.28,100 in zijn beste rondje.

Titelrivaal Lewis Hamilton van Mercedes, die vrijdag nog sneller was dan Verstappen in de trainingen, gaf nu ruim twee tienden toe op de Nederlander. De Brit reed zijn snelste ronde op de harde band.

Sergio Perez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, klokte de derde tijd. Hij was meer dan een halve seconde langzamer dan zijn kopman. De Japanner Yuki Tsunoda was snel in de AlphaTauri met de vierde tijd.

De kwalificatierace begint om 18.00 uur. Die bepaalt de startvolgorde voor de race op zondag, waarin Verstappen de kans heeft om zijn eerste wereldtitel te veroveren.