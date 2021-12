Wielrenner Van Aert meteen oppermachtig bij rentree in de modder

Wout van Aert heeft niet veel tijd nodig gehad om zijn eerste overwinning te boeken in dit veldritseizoen. De succesvolle wielrenner van Jumbo-Visma maakte zijn rentree in de modder in de Superprestigecross van Boom en won meteen. Dat deed Van Aert, gehuld in de Belgische kampioenstrui, met overmacht.

De drievoudig wereldkampioen reed al vroeg in de wedstrijd weg bij zijn concurrenten van wie zijn landgenoot Toon Aerts nog het langst in zijn buurt bleef. Van Aerts voorsprong liep op naar meer dan 2 minuten zodat hij zich zelfs een val in de voorlaatste ronde kon permitteren. Aerts bereikte op 1.40 als tweede de finish. De Nederlander Lars van der Haar finishte als derde, klassementsleider Eli Iserbyt uit België werd vierde.

Van Aert nam in de tweede ronde op een bemodderde helling fietsend afstand van Aerts. Die bleef kort erna wel op de fiets waar Van Aert juist te voet ging, maar verloor de aansluiting na een val. “Dit had ik totaal niet verwacht”, zei Van Aert over zijn overmacht in de modder van Boom. “Ik voelde bij de start wel dat ik goed was en kon snel opschuiven. Ik heb niet gezien dat Toon viel, maar ik merkte wel dat ik opeens een groot gat had. Ik had gedacht samen met Toon het verschil te maken.”

De vermoeidheid speelde een rol bij de val in de voorlaatste ronde, erkende hij. “Maar het kwam ook wel een beetje door concentratieverlies.” Volgende week wacht Van Aert in de wereldbekercross van het Italiaanse Val di Sole vrijwel zeker een besneeuwd parcours. “Ik ben benieuwd. Ik ben nooit zo’n sneeuwkoning geweest. We gaan het zien.”

Het duurt nog twee weken voordat Mathieu van der Poel zijn rentree maakt. De wereldkampioen komt op 18 december in Rucphen voor het eerst uit in de cross, op tweede kerstdag treft hij voor het eerst zijn eeuwige rivaal Van Aert in de wereldbekercross van Dendermonde.

Pim Ronhaar, vorige week verrassend derde in de wereldbekercross van Besançon, werd ditmaal vijfde.