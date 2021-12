Daviscup Finals volgend jaar in vijf steden met zestien landen

De Daviscup Finals worden volgend jaar in vijf verschillende steden gespeeld. In totaal doen er zestien landen mee aan het eindejaarstoernooi voor landen. Dit jaar wordt het toernooi over drie steden gespeeld en doen er nog achttien landen mee.

De zestien landen worden volgend jaar verdeeld over vier groepen. Alle groepen worden in een andere stad gespeeld, waarna de kwartfinales, halve finales en eindstrijd in dezelfde stad worden gespeeld. Het toernooi duurt ook een dag langer dan dit jaar; twaalf dagen in plaats van elf.

De vijf speelsteden worden pas volgend jaar bekendgemaakt. Naar verluidt wordt er momenteel gesproken met Abu Dhabi. “We hebben een voorkeursoptie waarmee we onderhandelen, maar er is nog niets ondertekend”, zei Enric Rojas namens organisator Kosmos Tennis.

Nederland maakt ook kans op deelname aan de Daviscup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis neemt het in maart van volgend jaar in de kwalificatieronde thuis op tegen Canada.

De Daviscup Finals werden dit jaar in Turijn, Innsbruck en Madrid gespeeld. De eindstrijd, tussen Rusland en Kroatiƫ, vond plaats in Madrid.