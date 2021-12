Formule 1-race in Saudi-Arabië stilgelegd na crash Schumacher

De Formule 1-race in Saudi-Arabië is na dertien ronden stilgelegd. De rode vlag ging uit omdat er een reparatie nodig was aan de vangrails. Kort daarvoor was Mick Schumacher uit de bocht gevlogen in zijn Haas-bolide en tegen de omheining geknald.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden als eerste en tweede in de race op het circuit van Djedda toen de safetycar de baan opkwam na de crash van Schumacher. De coureurs van Mercedes doken meteen de pitstraat in voor verse banden, waardoor Max Verstappen doorschoof van de derde plaats naar de eerste plaats.

Na drie ronden achter de safetycar ging de rode vlag uit. Voor de Nederlandse kampioenschapsleider kwam dat wel goed uit, want hij kon tijdens het wachten in de pitstraat ook van banden wisselen en mag straks gewoon als leider in de race herstarten.