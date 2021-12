Formule 1-race Saudi-Arabië na herstart weer stilgelegd

De Formule 1-race in Saudi-Arabië is kort na een herstart opnieuw stilgelegd. Door een crash vielen Sergio Pérez, Nikita Mazepin en George Russell uit.

De rode vlag ging voor de tweede keer uit. Eerder was de race stilgelegd na een crash van Mick Schumacher. Omdat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas meteen de pitsstraat indoken voor verse banden, schoof Max Verstappen op van de derde naar de eerste plaats.

Bij de hertstart vertrok Verstappen van poleposition, maar de Nederlander werd voor de eerste bocht ingehaald door Hamilton. De coureur van Red Bull sneed echter af in de chicane, waardoor Hamilton terugviel naar plek drie. De Fransman Esteban Ocon ging door de manoeuvre van Verstappen namelijk ook Hamilton voorbij.

Wedstrijdleider Michael Masi besloot in te grijpen nadat de race voor de tweede keer was stilgelegd en bepaalde dat Verstappen zijn positie bij de tweede herstart moest teruggeven aan Hamilton. De Fransman Ocon van Alpine kreeg de eerste startplek in handen. Red Bull had de mogelijkheid het voorstel van Masi af te wijzen, maar de renstal besloot gehoor te geven aan het verzoek.