Hamilton probeerde met al zijn ervaring verstandig te zijn

Lewis Hamilton heeft naar eigen zeggen geprobeerd om “verstandig” te racen in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De race over het nieuwe stratencircuit van Djedda zat vol crashes en incidenten. “Het was ongelooflijk zwaar”, zei de Britse coureur van Mercedes, die na de finish even tijd voor zichzelf nam om bij te komen.

“Ik heb met al mijn race-ervaring geprobeerd om verstandig te zijn, de auto op de baan te houden en netjes te rijden. Dat was heel moeilijk”, aldus Hamilton, die zo’n tien rondes voor het einde tegen de achterkant van de Red Bull-bolide van Max Verstappen reed. De Nederlander wilde de leiding in de race teruggeven aan Hamilton, nadat hij die even daarvoor had behouden door een bocht af te snijden.

Hamilton wist naar eigen zeggen niet dat Verstappen inhield om de eerste plaats over te geven aan de Brit. De Mercedes-kopman remde ook af en raakte uiteindelijk de achterkant van de Red Bull. Hij betichtte zijn Nederlandse rivaal via de boordradio van opzet. “Hij geeft me een remtest!” Volgens Hamilton koos Verstappen bewust die plek op de baan om langzamer te gaan rijden. “Ik begreep niet waarom hij daar zo hard op zijn rem ging staan. Ik hoorde later dat hij me voorbij wilde laten. Hij wilde natuurlijk dan achter me profiteren van de DRS.”

Uiteindelijk wist de zevenvoudig wereldkampioen Verstappen alsnog te passeren. Beide coureurs hebben nu evenveel punten, met nog één race in Abu Dhabi te gaan. “Het was een gekke dag. Deze race zat vol incidenten. Ik heb een paar keer net een botsing kunnen voorkomen. Dat was niet de eerste keer dit jaar”, aldus Hamilton, die Verstappen na de race in Djedda duidelijk negeerde.