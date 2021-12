Handbalsters op WK ook ruim langs Oezbekistan

De Nederlandse handbalvrouwen hebben ook hun tweede wedstrijd op het wereldkampioenschap in Spanje overtuigend gewonnen. Bondscoach Monique Tijsterman zag haar team in Torrevieja Oezbekistan met 58-17 verslaan. Halverwege was de stand 28-10. Nederland, dat nog niet eerder met zo’n groot verschil een interland won, is nu zeker van een plaats in de hoofdronde.

Oranje was het WK vrijdag begonnen met een ruime zege (55-15) op Puerto Rico. Dinsdag volgt het afsluitende groepsduel met Zweden, dat ook geen moeite kende met Oezbekistan (46-15) en Puerto Rico (48-10). Nederland leidt in groep D met een wat beter doelsaldo.

Estavana Polman speelde tegen Oezbekistan haar 150e interland voor Oranje. Angela Malestein was nog niet van de partij. De ervaren hoekspeelster is weliswaar hersteld van corona en zaterdag aangesloten bij de ploeg in Torrevieja, maar Tijsterman had haar zondag nog niet nodig.

Oranje verdedigt in Spanje de wereldtitel die het twee jaar geleden in Japan veroverde.