Handbalsters zonder Malestein op WK tegen Oezbekistan

Het Nederlands vrouwenhandbalteam speelt zondag op het WK in Spanje nog zonder Angela Malestein de groepswedstrijd tegen Oezbekistan. De ervaren hoekspeelster is weliswaar hersteld van corona en aangesloten bij de ploeg in Torrevieja, maar interim-bondscoach Monique Tijsterman stelt haar nog niet op. Malestein neemt plaats op de tribune, meldt het handbalverbond NHV.

Malestein sloot zaterdag aan bij de ploeg. Daardoor miste ze ook al de eerste groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Die won Oranje met 55-15, de grootste zege ooit voor de Nederlandse vrouwenploeg in een interland. Het team verdedigt in Spanje de wereldtitel die het twee jaar geleden in Japan veroverde. Als Nederland wint van Oezbekistan, is het al zeker van plaatsing voor de hoofdronde.

Estavana Polman staat wel op het wedstrijdformulier. Zij speelt haar 150e interland.