Koplopers verliezen in basketbalcompetitie NBA

De best presterende ploegen tot nu toe in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA hebben zaterdag een nederlaag geleden. Brooklyn Nets, koploper in de Eastern Conference, ging thuis onderuit tegen Chicago Bulls. Golden State Warriors, leider in de westelijke divisie, werd in eigen hal verslagen door San Antonio Spurs.

Derrick White was met 25 punten de topschutter bij de Spurs, die het seizoen slecht waren begonnen maar in San Francisco hun vierde zege op rij boekten: 107-112. De Spurs waren tot aan de pauze duidelijk beter en gingen rusten met een voorsprong van 9 punten. Pas in het laatste kwart raakte sterspeler Stephen Curry namens de thuisploeg op dreef. Curry gaf zijn ploeg met de driepunter de leiding (104-103). Een geslaagd schot van afstand en twee benutte vrije worpen – resulterend in 5 punten op het conto van White – brachten de winst alsnog bij de Spurs.

Bij Chicago Bulls had DeMar DeRozan een groot aandeel in de 111-107-winst in de topper bij Brooklyn Nets. DeRozan maakte 13 van zijn 29 punten in het laatste kwart. Zijn teamgenoot Zach LaVine was het productiefst van alle spelers met 31 punten. Het was de tweede keer dit seizoen dat Brooklyn verloor van de Bulls. Kevin Durant was met 28 punten en 10 rebounds de belangrijkste man bij de thuisploeg, die met 16 overwinningen en 7 nederlagen nog wel leidt in de Eastern Conference. Chicago volgt met 16 zeges en 8 nederlagen.