Linssen leidt Feyenoord naar ruime zege op Fortuna Sittard

Feyenoord heeft in de Eredivisie de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard eenvoudig gewonnen. De ploeg van trainer Arne Slot versloeg de nummer 17 van de ranglijst met 5-0 en nestelde zich daardoor weer op de tweede plaats, 1 punt achter koploper Ajax. Over twee weken staat de Klassieker in De Kuip op het programma.

Bryan Linssen was met twee doelpunten en twee assists de grote man. Na voorbereidend werk van Orkun Kökcü en Linssen opende Guus Til al na een paar minuten de score. Linssen voerde de Rotterdamse voorsprong met twee rake kopballen op naar 3-0. De spits stelde met zijn hoofd Luis Sinisterra in staat om de vierde treffer te maken. Linssen voerde zijn productie dit seizoen in de Eredivisie op naar tien doelpunten.

Vier dagen na de moeizaam behaalde zege op Heracles Almelo (2-1) moest Feyenoord het doen zonder Gernot Trauner. De Oostenrijkse verdediger, die tot nu toe alle competitieduels van begin tot eind had gespeeld, ontbrak vanwege een blessure. Lutsharel Geertruida nam centraal achterin de plek van Trauner over. De Israëliër Ofir Marciano stond opnieuw onder de lat. Oranje-international Justin Bijlow keerde na een coronabesmetting weliswaar terug in De Kuip, maar hij zat op de tribune. Aanvoerder Jens Toornstra had na zijn reservebeurt tegen Heracles zijn basisplaats terug.

Fortuna Sittard, dat de laatste vijf competitiewedstrijden verloor, smeekte in de openingsfase tevergeefs om een strafschop na een duel tussen Zian Flemming en Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen. Scheidsrechter Rob Dieperink zag er echter geen penalty in. Til opende even later aan de andere kant de score met een wippertje over keeper Yanick van Osch.

Linssen kopte na 25 minuten uit een hoekschop van Kökcü de 2-0 binnen. De Turkse international moest zich kort daarna geblesseerd laten vervangen, nadat hij een tik op zijn linkerbeen had gekregen van Mats Seuntjens. Linssen kopte kort na rust weer raak uit een hoekschop, dit keer van Fredrik Aursnes. Nadat hij met een al dan niet mislukte kopbal Sinisterra in staat had gesteld om de 4-0 in te tikken, werd Linssen gewisseld. Vanaf de bank zag hij hoe invaller Alireza Jahanbakhsh in de slotfase de vijfde treffer binnenkopte.