Minuut stilte voor overleden Formule 1-icoon Frank Williams

De Formule 1 heeft ruim een uur voor aanvang van de Grote Prijs van Saudi-Arabië even stilgestaan bij het overlijden van de Brit Sir Frank Williams. De oprichter van de naar hem vernoemde renstal Williams overleed vorige week op 79-jarige leeftijd. De coureurs, teammedewerkers en ook aanwezige oud-kampioenen vormden op het circuit een grote kring en hielden een minuut stilte.

Frank Williams geldt als een icoon van de Formule 1. Na een korte carrière als coureur zette hij samen met Patrick Head een eigen renstal op. Het team dat de naam van Williams draagt, debuteerde in 1977 in de Formule 1. Williams veroverde negen wereldtitels bij de constructeurs en leverde zeven keer de individuele wereldkampioen.

Williams raakte in 1986 verlamd bij een auto-ongeluk en zat sindsdien in een rolstoel, maar bleef ‘zijn’ team nog geruime tijd leiden.

Alle Formule 1-teams rijden dit weekeinde in Saudi-Arabië met de naam van Frank Williams op hun auto’s. De monteurs van de Williams-renstal dragen rouwbanden. In hun pitbox is een herdenkingsplek voor de oprichter van het team ingericht.