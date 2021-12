Remactie Verstappen zonder grote gevolgen: 10 seconden tijdstraf

De remactie van Max Verstapppen tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië is zonder grote gevolgen gebleven. De coureur van Red Bull kreeg voor zijn botsing met titelrivaal Lewis Hamilton een tijdstraf van 10 seconden. Ook na die straf is Verstappen nog altijd de nummer 2 van de race, achter winnaar Hamilton.

Verstappen hield op een recht stuk in omdat hij de leidende positie wilde teruggeven aan de Brit, nadat hij de leiding even daarvoor had behouden door een bocht af te snijden. Hamilton leek verrast door de manoeuvre van zijn Nederlandse rivaal, hield ook in en reed vervolgens tegen de achterkant van de Red Bull-bolide. De Brit liep daarbij een beschadigde voorvleugel van zijn Mercedes op.

Na de race moest zowel Verstappen als Hamilton zich melden bij de stewards.