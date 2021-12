Roeblev zet Rusland op voorsprong in Daviscup Finals

Andrey Roeblev heeft de Russische tennissers op voorsprong gezet in de eindstrijd van de Daviscup Finals. De nummer 5 van de wereld was in Madrid de Kroaat Borna Gojo met 6-4 7-6 (5) de baas.

De 23-jarige Gojo, de mondiale nummer 279, had nog niet verloren op de Finals. Hij was vrijdag verrassend te sterk voor de Serviër Dusan Lajovic en eerder in het toernooi had hij ook van de Italiaan Lorenzo Sonego gewonnen. Tegen Roeblev verweerde hij zich knap, maar hij kon niet voor een nieuwe stunt zorgen. Na ruim anderhalf uur benutte Roeblev zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Gojo met zijn backhand.

In het tweede enkelspel neemt Daniil Medvedev het op tegen Marin Cilic. Mocht Cilic dat duel winnen, dan volgt er een beslissend dubbelspel.

Twee jaar geleden ging de eindzege in de Daviscup naar Spanje. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.