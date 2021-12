Russische tennissers veroveren Daviscup

De Russische tennissers hebben in Madrid voor de derde keer de Daviscup veroverd. De sterke Russen, met Andrej Roeblev en Daniil Medvedev, waren in de finale te sterk voor Kroatië.

Medvedev haalde ten koste van Marin Cilic het beslissende tweede punt binnen. De nummer 2 van de wereld versloeg de Kroaat met 7-6 (7) 6-2. In de eerste wedstrijd had Roeblev, de mondiale nummer 5, met 6-4 7-6 (5) gewonnen van Borna Gojo, de verrassing van de Daviscup Finals. De laaggeklasseerde Gojo, de nummer 279 van de wereld, versloeg onder anderen de Serviër Dusan Lajovic en de Italiaan Lorenzo Sonego.

Medvedev en Cilic waren in de eerste set, die zonder servicebreaks verliep, aan elkaar gewaagd. In de tiebreak benutte Medvedev zijn derde setpunt. In de tweede set liep de Rus uit naar 4-1 en na een uur en 28 minuten maakte hij het af op de service van de moegestreden Cilic.

Voor Medvedev (25) eindigt het seizoen zo in stijl. De Rus won in september zijn eerste grandslamtitel op de US Open. Vorige maand haalde hij de finale van zowel het masterstoernooi van Parijs als de ATP Finals.

Rusland gold op basis van de aanwezigheid van Roeblev en Medvedev al als belangrijke kanshebber voor de titel. Veel landen moesten het in Madrid stellen zonder hun wereldtoppers. Novak Djokovic was wel van de partij, maar de mondiale nummer 1 wist met Servië in de halve finales niet van Kroatië te winnen.

In 2006 won Rusland het landentoernooi voor het laatst. Argentinië werd vijftien jaar geleden in Moskou met 3-2 verslagen. Dat betekende na 2002 de tweede titel. Twee jaar geleden veroverde Spanje de titel, vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus.

De Russen waren het jaar al begonnen met winst van de ATP Cup.