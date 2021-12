Saint-Étienne ontdoet zich van trainer Puel

De Franse voetbalclub Saint-Étienne, dat laatste staat, heeft trainer Claude Puel ontslagen. De 60-jarige Fransman was sinds oktober 2019 werkzaam bij de club.

Saint-Étienne verloor zondag de thuiswedstrijd tegen Stade Rennes met liefst 5-0. Van de zeventien gespeelde wedstrijden in de Franse competitie werden er slechts twee gewonnen.

Voordat Puel bij Saint-Étienne in dienst trad, was hij werkzaam bij de Engelse clubs Southampton en Leicester City. Daarvoor had hij de gerenommeerde Franse clubs AS Monaco, Lille OSC, Olympique Lyon en OGC Nice onder zijn hoede.

In het seizoen 2018-2019 eindigde Saint-Étienne nog als vierde.