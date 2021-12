Schaatsers Hoolwerf en Dul winnen vierdaagse Trachitol Trophy

Marathonschaatsers Elisa Dul en Evert Hoolwerf hebben de eindzege in de Trachitol Trophy gepakt. Beiden wonnen ook de slotwedstrijd van de vierdaagse, in Alkmaar.

Voor Dul (23), rijdend voor Zaanlander, was het haar derde dagzege. Alleen in Amsterdam wist ze niet te winnen. Paulien Verhaar (Bouwbedrijf De Vries) werd tweede in het klassement, Lianne van Loon (A6.nl – Groot in auto’s) eindigde overall als derde.

Hoolwerf (26), uitkomend voor Hoolwerf Heiwerken / AB Vakwerk, won alle vier de wedstrijden. Hij hield Harm Visser (Jumbo – Visma) en Sjoerd den Hertog (Royal A-ware / ZiuZ) ver achter zich.

De afgelopen dagen deed de Trachitol Trophy ook Utrecht, Den Haag en Amsterdam aan.