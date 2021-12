Schaatsers zesde op ploegachtervolging in Salt Lake City

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City als zesde geëindigd op de ploegachtervolging. Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker en Marwin Talsma kwamen tot een tijd van 3.39,79 minuten en bleven daarmee ver verwijderd van de tijd van de winnaars uit de Verenigde Staten. Die reden met 3.34,47 een wereldrecord.

Nederland zag in de slotrit tegenstander Japan wegvallen. Riku Tsuchiya ging in een bocht onderuit, waardoor Japan werd bijgehaald door Nederland en moest stoppen.

Eerder was Nederland zijn wereldrecord kwijtgeraakt. De Amerikaanse ploeg met Joey Mantia, Emery Lehman en Casey Dawson dook onder het oude wereldrecord van 3.34,68, dat Sven Kramer, Marcel Bosker en Douwe de Vries in 2020 op de Utah Olympic Oval in Salt Lake City hadden neergezet.