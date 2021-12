Schaatsster De Jong derde op 1500 meter achter snelle Takagi

Schaatsster Antoinette de Jong is bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City als derde geëindigd op de 1500 meter. De Nederlands kampioene kwam tot een persoonlijk record van 1.51,72 minuten. De zege ging voor de derde keer dit seizoen naar Miho Takagi uit Japan, die met 1.49,99 maar nipt boven haar eigen wereldrecord (1.49,83) bleef.

De Jong versloeg in haar rit met een sterke slotronde rit de Amerikaanse Brittany Bowe en reed een flink persoonlijk record. Haar oude toptijd van 1.53,20 reed ze nog in Heerenveen. De Japanse Ayano Sato was met 1.51.46 nog iets sneller dan De Jong.

Wüst kon in haar rit niet aan de tussentijden van Takagi komen en was in ieder rondje beduidend langzamer. De regerend olympisch kampioene kwam uit op 1.52,10 en eindigde daarmee als vierde.

Irene Schouten moest in haar rit op de streep Irena Goloebeva uit Rusland net voor laten. Ze finishte in 1.52,12 maar net achter Wüst en dook daarmee ruim onder haar persoonlijk record dat ruim 2 seconden langzamer was. Ze werd zesde. Jorien ter Mors leverde in haar rit veel tijd in de slotronde in en kwam uit op 1.55,07, goed voor de negentiende plaats.

De Jong was blij met haar nieuwe persoonlijke record. “Deze race is nog niet perfect, dingen kunnen nog veel beter, maar ik ben op de goede weg”, zei de 26-jarige Friezin van Jumbo-Visma bij de NOS.

Ze gaf toe dat de afstand tot Takagi groot was en dat de Japanse erg goed reed. “Maar ik zeg niet dat het onmogelijk is om haar te verslaan. Wij hebben op andere dingen getraind en hard doorgetraind, natuurlijk wil je graag een snelle opening en een snelle tijd, maar ik kan nog niet alles. Ik ben heel blij met wat ik heb laten zien.”