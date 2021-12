Schaatsster Groenewoud grijpt naast zege op massastart

Schaatsster Marijke Groenewoud is bij de wereldbeker in Salt Lake City als tweede geëindigd op de massastart. De regerend wereldkampioene werd in de sprint met miniem verschil geklopt door de Canadese Ivanie Blondin. De twee schaatssters haalden in de slotmeters de ontsnapte Sofie Karoline Haugen uit Noorwegen, die als derde finishte, nog terug.

Irene Schouten, die in het Poolse Tomaszow Mazowiecki de eerste wedstrijd op de massastart had gewonnen, eindigde als vierde. De Noord-Hollandse had er met een lange krachtsinspanning in de slotronden voor gezorgd dat het peloton met ploeggenote Groenewoud weer in de buurt kon komen van de Noorse koploopster.